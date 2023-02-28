Aydın'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Efeler ilçesinde otomobilin çarptığı yaya, yaşamını yitirdi.

İzmir Bulvarı'nda seyreden Ejder Marangoz (35) idaresindeki 34 EZD 808 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Bekir Yaman'a (80) çarptı.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Çarpmanın etkisiyle savrulan Yaman, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Aydın Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Otomobil sürücüsü Marangoz ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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