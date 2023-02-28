Aydın'da göçük altında kalan işçi kurtarıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

AYDIN (AA) - Aydın'ın Germencik ilçesinde kanalizasyon çalışması sırasında göçük altında kalan işçi ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı.

Neşetiye Mahallesi'nde kanalizasyon çalışması yapan işçilerden A.C. (29) toprağın kayması sonucu göçük altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı çalışmanın ardından A.C. kurtarıldı.

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan A.C. Aydın Devlet Hastanesine kaldırdı.

Hastanede tedavi altına alınan işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.