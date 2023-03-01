Çine'de FETÖ firarisi yakalandı

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Çine ilçesinde hakkında FETÖ üyeliği suçlamasıyla kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, yakalanarak cezaevine gönderildi.



Çine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ üyeliği suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü A.Ö'nün Çaltı Mahallesi'nde bir bahçe içindeki konteynerde saklandığını belirledi.

Düzenlenen operasyonla yakalanan A.Ö, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

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