Aydın'da hırsızlık yapan 4 kişi yakalandı

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AYDIN (AA) - Aydın’ın Çine ilçesinde hırsızlık yaptıkları belirlenen ve gözaltına alınan 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Yeni Mahalle’de Mehmet Sarı’ya evden 1 ton zeytinyağı, 2 zeytin çırpma makinesi ile 82 ekran televizyonun çalınmasının ardından güvenlik güçleri hırsızlıkları yakalamak için çalışma başlattı.

Hırsızlık olayına karıştığı belirlenen şüphelilerin Ata Mahallesi’nde olduğunu belirleyen güvenlik güçleri, E.E, V.C, Ş.A.H. ve S.S.S’yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Çalınan malzemeler Mehmet Sarı’ya teslim edildi.



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