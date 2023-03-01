Trafik kazasında şehit düşen cezaevi karakol komutanı için Aydın'da tören düzenlendi

AYDIN (AA) - Görevli olarak gittiği Mersin'in Anamur ilçesinde geçirdiği trafik kazasında yaralanan ve dün akşam tedavi gördüğü hastanede şehit düşen Söke Cezaevi Karakol Komutanı Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş İlhan Kesekler için Aydın'da tören düzenlendi.
İl Jandarma Komutanlığındaki törene Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Garnizon Komutanı Albay Hakkı Haktan Armağan, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Naci Aldemir, şehidin ailesi katıldı.
Törende saygı duruşunun ardından Kesekler'in öz geçmişi okundu.
Kesekler'in görev nedeniyle gittiği Anamur'da 22 Şubat'ta geçirdiği kazada yaralandığı ve sevk edildiği Aydın Devlet Hastanesinde dün akşam vefat ettiği belirtildi.
Törenin sonunda şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, Uncalı Şehitliğine defnedilmek üzere Antalya'nın Konyaaltı ilçesine gönderildi.