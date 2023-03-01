Aydın’da çiftlikten hırsızlık güvenlik kamerasında

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AYDIN (AA) - Aydın’ın Germencik ilçesinde hayvan çiftliğinde zeytin çırpma makinesinin çalınması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Köprülü Mehmet Paşa Sokak'ta hayvancılık yapan N.C, çiftlikteki zeytin çırpma makinesini bulamayınca güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Güvenlik kamerası kayıtlarından şüpheli 2 kişinin çiftliğe girerek makineyi çaldığını gören N.C, durumu jandarmaya bildirdi.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin E.G. ve Ö.K. olduğunu belirledi.

Zanlılar düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Zeytin çırpma makinesi kendisine geri verilen N.C, şüphelilerden şikayetçi olduğunu belirterek, makineyi kısa sürede bulan jandarma ekiplerine teşekkür etti.

Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, şüphelilerden birinin çiftliğe girip makineyi aldıktan sonra kendisini bekleyen arkadaşıyla uzaklaşmaları yer alıyor.









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