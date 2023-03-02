Aydın'da otobüste uyuşturucuyla yakalanan 7 kişi gözaltına alındı

AYDIN (AA) - Aydın'ın Söke ilçesinde şehirler arası yolcu otobüsünde yapılan aramada üzerlerinde uyuşturucu bulunan 7 kişi yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında uygulama noktasında bir yolcu otobüsü durduruldu.
Narkotik köpeklerinin de katıldığı otobüste yapılan aramalarda 7 yolcunun üzerinde sentetik uyuşturucu ve esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan U.Y, B.E, Ç.G, T.N, M.K, H.G. ve B.Y. işlemleri için jandarmaya götürüldü.