Aydın'da bilezik çaldığı ileri sürülen kişi tutuklandı

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Köşk ilçesinde bir evden bilezik çaldığı ileri sürülen kişi cezaevine gönderildi.

Baklaköy Mahallesi'ndeki bir evden 2 bileziğin çalındığı yönünde ihbar alan İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, Y.A. ve H.S'yi gözaltına aldı.

Adliyeye sevk edilen Y.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, H.S. ise çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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