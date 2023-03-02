Çine'de depremzede öğrenciler yararına kermes

AYDIN (AA) - Aydın'ın Çine ilçesinde depremlerden etkilenerek evlerinden ve okullarından ayrı kalan öğrencilere destek olmak amacıyla kermes düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün "Kardeşim Okuluna Hoş Geldin" projesi kapsamında Ayhan Yıldız Anaokulu Okul Aile Birliği tarafından Belediye Meydanı'nda düzenlenen kermes ilgi gördü.



Velilerin hazırladığı tatlı, tuzlu yiyecekler kurulan stantlarda yine velilerin yardımıyla satıldı.

Ayhan Yıldız Anaokulu Müdürü Firdevs Karaman, kermesin tüm velilerin katkılarıyla hazırlandığını belirterek, şöyle dedi:



"Kermesimizde börekten, pastaya kadar birçok ürün hazırladık. Biz de üzerimize ne düşüyorsa yapmaya çalıştık. Öğretmenlerimiz ve velilerimizle bir araya gelerek bu anlamlı kermesi düzenledik. Ürünlerimizden elde ettiğimiz geliri depremzede öğrencilerin ihtiyaçların karşılanması için harcanacak. Buradan ürün alıp yardım eden herkese teşekkür ederiz."

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