Aydın'da şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

AYDIN (AA) - Aydın'ın Efeler ilçesinde takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Yabancı uyruklu Mahmood Aldaher'in kullandığı 35 ME 7596 plakalı otomobil, Aydın-Muğla kara yolu Çiftlik mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

Takla atan otomobili görenlerin haber vermesiyle olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılan sürücü, ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.