Aydın merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

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AYDIN (AA) - Aydın merkezli yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalanan 8 zanlının adliyedeki işlemi tamamlandı.

Sulh ceza hakimliğine sevk edilen zanlılardan M.A. ve F.M.T. tutuklandı. Kamu personeli iki şüphelinin de aralarında olduğu 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında jandarma ekipleri, 27 Şubat'ta "yasa dışı bahis oynatma" ve "tefecilik" suçlarını örgütlü olarak işledikleri öne sürülen şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon başlatmıştı. Ekipler Aydın, Manisa ve Muğla'daki 10 adrese 27 Şubat'ta baskın düzenlemiş, 2'si kamu görevlisi 8 şüpheliyi gözaltına almıştı.

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