Aydın merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aydın merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

AA

Aydın merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

AYDIN (AA) - Aydın merkezli yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalanan 8 zanlının adliyedeki işlemi tamamlandı.

Sulh ceza hakimliğine sevk edilen zanlılardan M.A. ve F.M.T. tutuklandı. Kamu personeli iki şüphelinin de aralarında olduğu 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında jandarma ekipleri, 27 Şubat'ta "yasa dışı bahis oynatma" ve "tefecilik" suçlarını örgütlü olarak işledikleri öne sürülen şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon başlatmıştı. Ekipler Aydın, Manisa ve Muğla'daki 10 adrese 27 Şubat'ta baskın düzenlemiş, 2'si kamu görevlisi 8 şüpheliyi gözaltına almıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Aydın merkezli 3 ilde 'tefecilik' ve 'yasa dışı bahis' operasyonunda 8 gözaltı
YEREL HABERLER Aydın merkezli 3 ilde 'tefecilik' ve 'yasa dışı ...
Aydın merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 8 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Aydın merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 8 ...
Aydın'da şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Aydın'da şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü ...
Çine'de depremzede öğrenciler yararına kermes
YEREL HABERLER Çine'de depremzede öğrenciler yararına kermes
Aydın'da bilezik çaldığı ileri sürülen kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Aydın'da bilezik çaldığı ileri sürülen kişi ...
Kuşadası'nda 11 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Kuşadası'nda 11 düzensiz göçmen yakalandı
Aydın'da otobüste uyuşturucuyla yakalanan 7 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Aydın'da otobüste uyuşturucuyla yakalanan 7 kişi ...
Kuşadasıspor'da Emiroğlu'na alkış
YEREL HABERLER Kuşadasıspor'da Emiroğlu'na alkış
Nazilli Belediyespor Berkay'ı uğurladı
YEREL HABERLER Nazilli Belediyespor Berkay'ı uğurladı
Efeler 09'a kaleci takviyesi
YEREL HABERLER Efeler 09'a kaleci takviyesi
Aydın’da çiftlikten hırsızlık güvenlik kamerasında
YEREL HABERLER Aydın’da çiftlikten hırsızlık güvenlik kamerasında
Trafik kazasında şehit düşen cezaevi karakol komutanı için Aydın'da tören düzenlendi
YEREL HABERLER Trafik kazasında şehit düşen cezaevi karakol komutanı ...
Aydın'da hırsızlık yapan 4 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Aydın'da hırsızlık yapan 4 kişi yakalandı
Çine'de FETÖ firarisi yakalandı
YEREL HABERLER Çine'de FETÖ firarisi yakalandı
Trafik kazasında ağır yaralanan karakol komutanı şehit oldu
YEREL HABERLER Trafik kazasında ağır yaralanan karakol komutanı ...
Nazilli'nin genç yıldızı Başakşehir'de
YEREL HABERLER Nazilli'nin genç yıldızı Başakşehir'de

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.