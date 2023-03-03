Aydın'da uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı yakalandı

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Söke ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.



İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli bir otomobili Söke girişinde durdurdu. Araçtaki aramalarda 65 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Sürücü F.G.K. ile onun verdiği ifade doğrultusunda 5 zanlı daha gözaltına alındı.

Sürücüye "uyuşturucu madde etkisi altında araç kullanmak" suçundan 20 bin 977 lira idari para cezası kesildi, ehliyetine de 5 yıl süreyle el konuldu.

Şüpheliler, ifade ve işlemleri için jandarma karakoluna götürüldü.



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