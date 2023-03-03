Aydın’daki zincirleme kazada 4 kişi yaralandı

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AYDIN (AA) - -Aydın’ın Çine ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı.



Aydın’danMuğla istikametine giden N. D. idaresindeki 48 LC 701 plakalı otomobil, Çine Hal Kavşağı’ndan dönen İ.Ş. idaresindeki 09 AAU 067 plakalı otomobile çarptı. Bu iki otomobile Ü.Ö. idaresindeki 07 ACH 325 ve A.T. idaresindeki 35 ATU 555 plakalı araçlar çarptı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü N.D. ile araçlarda yolcu bulunan 3 kişi Çine Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

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