Aydın’da yanan müstakil ev kullanılamaz hale geldi

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AYDIN (AA) - Aydın’ın Çine ilçesinde müstakil ev yandı.



Bağlarbaşı Mahallesi’nde Hüseyin Emeksiz’e (79) ait tek katlı evde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

Yangında ev kullanılmaz hale geldi.

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