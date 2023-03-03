Aydın’daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Germencik ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.



Germencik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanımının önlenmesi amacıyla yaptığı çalışmalar çerçevesinde F.Y'yi gözaltına aldı. F'Y'nin evinde yapılan aramada bir miktar metamfetamin ele geçirildi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.Y, tutuklandı.

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