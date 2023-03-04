Enkazdan 84'üncü saatte kurtarılmıştı! "Okula gidemedim, tatil oldu mu?"

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Salon: Mimar Sinan

Hakemler: Arzu Uzatör, Necmi Avcı

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Özge Nur Çetiner, İdil Naz Başcan, Aslıhan Kılıç, McNamara, Loda, Planinsec (Özlem Güven, Merve Nur Öztürk, Fatma Şekerci, Berra Eren)

Sigorta Shop: Mlejnkova, Lila Şengün, Payne, Ezgi Akyaldız, Naz Hande Şimşek, Grote (Merve İzbilir, Pelin Eroktay, Burcu Şentürk)

Setler: 23-25, 20-25, 25-23, 25-21, 11-15

Süre: 145 dakika (31, 30, 36, 30, 18)





AYDIN (AA) - Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 18. haftasında Sigorta Shop, deplasmanda Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 yendi.







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