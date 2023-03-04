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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

AA

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: Mimar Sinan

Hakemler: Arzu Uzatör, Necmi Avcı

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Özge Nur Çetiner, İdil Naz Başcan, Aslıhan Kılıç, McNamara, Loda, Planinsec (Özlem Güven, Merve Nur Öztürk, Fatma Şekerci, Berra Eren)

Sigorta Shop: Mlejnkova, Lila Şengün, Payne, Ezgi Akyaldız, Naz Hande Şimşek, Grote (Merve İzbilir, Pelin Eroktay, Burcu Şentürk)

Setler: 23-25, 20-25, 25-23, 25-21, 11-15

Süre: 145 dakika (31, 30, 36, 30, 18)


AYDIN (AA) - Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 18. haftasında Sigorta Shop, deplasmanda Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 yendi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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