Şehit polis memuru Canoluk, Aydın'da son yolculuğuna uğurlandı

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AYDIN (AA) - Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde denetimden aracıyla kaçan sürücünün çarpmasıyla ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit düşen polis memuru Hıdır Canoluk'un cenazesi Aydın'da toprağa verildi.

Özgürlük Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi'nde 23 Şubat'ta "dur" ihtarına uymayan sürücü O.U'nun hafif ticari aracıyla çarpması sonucu ağır yaralanan ve Gebze ilçesindeki özel hastanede yaşam mücadelesini kaybeden Canoluk'un naaşı (41) memleketi Nazilli ilçesine getirildi.

Koca Camisi'nde düzenlenen törende, Canoluk'un Türk bayrağına sarılı tabutunun başında polisler nöbet tuttu.

Şehit polisin eşi Eda Canoluk, ağabeyi jandarma astsubay Uğur Canoluk ve babası Sabahattin Canoluk tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

İkindi namazını müteakip İl Müftüsü Hasan Güneş'in kıldırdığı cenaze namazının ardından Canoluk'un cenazesi, kortej eşliğinde götürüldüğü Eğriboyun Şehitliği'nde toprağa verildi.

Cenaze törenine şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, AK Parti Aydın milletvekilleri Mustafa Savaş, Metin Yavuz, Bekir Kuvvet Erim, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, şehidin mesai arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

- Olay

Özgürlük Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi'nde 23 Şubat'ta trafik ve asayiş uygulaması yapan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 34 DVP 390 plakalı hafif ticari aracı durdurmak istemişti. "Dur" ihtarına uymayan sürücü, hafif ticari aracıyla polis memuru Hıdır Canoluk'a çarptıktan sonra olay yerinden kaçmıştı.

Ağır yaralanan polis memuru Canoluk, kaldırıldığı özel hastanedeki tedaviye rağmen hayatını kaybetmiş, olayla ilgili 5 şüpheli yakalanmıştı.

Sürücü O.U. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmış, saklanmasına yardım ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliye adli kontrol hükümleri uygulanmış, 2 zanlı ise serbest bırakılmıştı.

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