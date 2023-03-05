Aydın’daki trafik kazasında 2 kişi yaralandı

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AYDIN (AA) - Aydın’ın Çine ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Çine’den Aydın istikametine seyreden Ferhat Başyiğit'in kullandığı 09 BS 380 plakalı otomobil, Adnan Menderes Bulvarı İtalyan Köprüsü'nde aynı istikamete seyreden Soner Karaaslan yönetimindeki 09 AGV 502 plakalı otomobile çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada Başyiğit'in kullandığı otomobilde bulunan Melahat ve Öykü Başyiğit yaralandı.

Yaralılar, olay yerindeki müdahalenin ardından Çine Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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