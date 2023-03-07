AK Parti Aydın Milletvekili Yavuz, Sarıçay Barajı'ndaki çalışmaları inceledi

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AYDIN ( AA) - AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz, Söke ilçesine bağlı Çalışlı Mahallesi'nde inşası süren Sarıçay Barajı'nı inceledi.



Metin Yavuz, ziyaretinde, çalışmalar hakkında Devlet Su İşleri (DSİ) 21. Bölge Müdürü Emrah Köleoğlu'dan bilgi aldı.

Yavuz, gazetecilere, barajda çalışmaların hızlı şekilde devam ettiğini belirtti.



Yavuz, barajın Kuşadası ve Söke ilçelerinin 50 yıllık içme suyu ihtiyacını karşılayacağını da vurguladı.

DSİ 21. Bölge Müdürü Emrah Köleoğlu ise inşatta yüzde 25 seviyelerine ulaştıklarını, 2 yıl içerisinde barajı tamamlamayı hedeflediklerini anlattı.

Barajın 2025 yılında su tutmaya başlayacağını dile getiren Köleoğlu, "Bununla beraber içme suyu tesisleri, isale hattı ve arıtma tesisinin ihalesi nisan ayı içerisinde yapılacak. Tamamlandığında başta Söke olmak üzere Kuşadası, Davutlar ve Güzelçamlı gibi sahil mahallelerinin içme suyunu karşılayacak olan Sarıçay Barajı'nın 2026 yılında da içme suyunun şebekelere ulaştırılacak." diye konuştu.

Yavuz'a ziyaretinde AK Parti Söke İlçe Başkanı Sibel Menderes, MHP Söke İlçe Başkanı Ömer Akalın, eski AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, Söke Ticaret Odası Başkanı Metin Sakalar, Söke Ziraat Odası Başkanı Mustafa Tanyeri, Söke Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Toyran, Söke Genç İş İnsanları Derneği Başkanı Murat Günal da eşlik etti.







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