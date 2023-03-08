Söke Tarım Fuarı, 28. kez kapılarını açtı

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AYDIN (AA) - Söke Genç İş İnsanları Derneğince (SÖGİAD) bu yıl 28'incisi düzenlenen Söke Tarım Fuarı başladı.

Söke TARİŞ'te düzenlenen fuarın açılışına Söke Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Söke Belediye Başkan Yardımcısı Veli Devrim Yerli, İlçe Emniyet Müdürü Fatih Demiralp, Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken ile çeşitli oda başkanları ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

SÖGİAD Başkanı Murat Günal, fuarın hayırlı olmasını diledi. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığı koordinesinde yürütülen yardım faaliyetlerine destek verdiklerini anlatan Günal, 24 konteyneri bölgeye ulaştırdıklarını ifade etti.

Protokol üyeleri, konuşmaların ardından 65 firma tarafından kurulan stantları gezdi. Fuar, 11 Mart'ta sona erecek.







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