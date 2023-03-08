Aydın Ticaret Borsası

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AYDIN (AA) - Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 45 liradan, en yüksek 62,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle:

Ürün En düşük (lira) En yüksek (lira) Çam fıstığı 600 650 Naturel ham zeytinyağı 69,72 80,37 Kuru incir 45,00 62,50





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