Aydın Büyükşehir Belediyesinden depremzede kadınlara yönelik "8 Mart" etkinliği

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AYDIN (AA) - Aydın Büyükşehir Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kentte bulunan depremzedelere yemek verdi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen kentlerden gelen kadın depremzedelerle Turistik Park'ta görüştü.

Çerçioğlu, afet haberini alır almaz arama kurtarma ekiplerini bölgeye sevk ettiklerini söyledi.

Aydın halkıyla afet bölgesine 41 tır insani yardımda bulunduklarını aktaran Çerçioğlu, belediyenin mobil yemek tırıyla da 10 bin vatandaşa yemek çıkarttıklarını ifade etti.

Yemek ikramının ardından Çerçioğlu, depremzedelere çeşitli hediyeler verdi.





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