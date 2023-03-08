Germencik’te polis ve jandarmadan, şehit annelerine ziyaret

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Germencik ilçesinde İlçe Emniyet Müdürü Ali İhsan Özçelik ile İlçe Jandarma Komutanı Salih Demirtaş, şehit ailelerinin evlerini ziyaret etti.



Ziyaretlerde, Özçelik ile Demirtaş, şehit annelerinin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik etti.



Şehit annelerine çiçek de takdim edildi.





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