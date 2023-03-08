Aydın'da minibüsle çarpışan motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

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AYDIN (AA) - Aydın’ın Germencik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

S.S. idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen minibüs, Camikebir Mahallesi Işıklı Kavşak'ta plakasız motosikletle çarpıştı.

Kazada, motosikletteki H.K. (24) ile M.C. (34) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.



112 Acil Servis ekiplerince Germencik Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan H.K, müdahalaye rağmen kurtarılamadı.

Hayati tehlikesi bulunan M.C. ise Aydın Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis, minibüs sürücüsü S.S'yi gözaltına aldı.



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