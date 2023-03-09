Kuşadası'nda bir kişi sahilde tabancayla öldürüldü

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir kişi sahilde tabancayla vurularak öldürüldü.

Alınan bilgiye göre, çeşitli mekanlarda barmenlik yapan Mustafa Baker (40), Kadınlar Denizi Mahallesi'ndeki plaj bölgesinde arkadaşıyla yürürken önü R.K. (32) tarafından kesildi. Baker'e tabancayla ateş etmek isteyen R.K'nin silahı tutukluk yaptı. Yol kenarına park ettiği motosikletine dönüp diğer tabancasıyla sahile yeniden gelen R.K, Baker'e ateş açıp motosikletiyle kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Baker'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayla ilgili soruşturmayı yürüten polis, R.K'yi yakaladı. R.K'nin, ifadesinde olaydan yaklaşık 2 saat önce Mustafa Baker ile telefonda tartıştıklarını, kendisine küfür ettiğini ve bu nedenle cinayeti işlediğini söylediği öğrenildi.



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