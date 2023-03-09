Aydın'da uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

AYDIN (AA) - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında takibe aldığı suç örgütüne yönelik çalışma başlattı.



Ekipler, Kuşadası'nda 10 ayrı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 10 şüpheliyi gözaltına aldı.



Adreslerde 912 gram sentetik uyuşturucu, 5 gram kokain, 2 tabanca, 3 şarjör, 19 fişek, ruhsatsız av tüfeği, 2 hassas terazi, 6 cep telefonu, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 200 bin lira ile ziynet eşyası ele geçirildi.

Şüphelilerden S.D, D.K, K.K, E.Ö. ve C.G. işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.