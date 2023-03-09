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Adıyaman'da görevlendirilen polisler, depremzede çocuklarla vakit geçirdi

AA

Depremden etkilenen Adıyaman'da polis, depremzede çocuklarla çeşitli oyunlar oynadı.

Adıyaman'da görevlendirilen polisler, depremzede çocuklarla vakit geçirdi

AYDIN (AA) - Depremden etkilenen Adıyaman'da polis, depremzede çocuklarla çeşitli oyunlar oynadı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki Yarmakaya İlkokulunun bahçesinde düzenlenen etkinlikte depremzede çocuklarla bir araya geldi.

Gönüllülerle birlikte çocuklarla çeşitli oyunlar oynayan polisler, halay çekip, horon oynadı.

Polisler, çocuklara, çalışma ve boyama kitabı ile top ve oyuncak hediye etti.




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