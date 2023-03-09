Adıyaman'da görevlendirilen polisler, depremzede çocuklarla vakit geçirdi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

AYDIN (AA) - Depremden etkilenen Adıyaman'da polis, depremzede çocuklarla çeşitli oyunlar oynadı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki Yarmakaya İlkokulunun bahçesinde düzenlenen etkinlikte depremzede çocuklarla bir araya geldi.

Gönüllülerle birlikte çocuklarla çeşitli oyunlar oynayan polisler, halay çekip, horon oynadı.

Polisler, çocuklara, çalışma ve boyama kitabı ile top ve oyuncak hediye etti.















Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.