Aydın Ticaret Borsası

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AYDIN (AA) - Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 66,50 lira, en yüksek 67,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle:

Ürün En düşük (lira) En yüksek (lira) Salamuralık zeytin 20,94 25 Naturel ham zeytinyağı 65,60 79 Kuru incir 66,50 67,50





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