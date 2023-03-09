Didim açıklarında 44 düzensiz göçmen yakalandı

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Didim ilçesinde açıklarında 44 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı internet sitesinde yer alan açıklamada, Didim açıklarında görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı, hareket halindeki lastik botu içerisinde bir grup düzensiz göçmenin olduğunu tespit etti.

Ekipler durdurdukları botta, 44 düzensiz göçmenin bulunduğunu belirledi.​​​​​​​

Kıyıya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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