Aydın'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişiden biri tutuklandı

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AYDIN (AA) - Aydın'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Efeler, Köşk ve Nazilli ilçelerinde belirlenen 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Evlerde narkotik köpeklerinin katılımıyla gerçekleştirilen aramalarda, bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 zanlı, e​​​mniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden H.İ.S. tutuklandı, S.Ö. ile B.İ. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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