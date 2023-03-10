Aydın’da 29 kaçak telefon ele geçirildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

AYDIN (AA) - Aydın’ın Didim ilçesinde, bir iş yerine düzenlenen operasyonda 29 kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Akbük Mahallesi’nde bir iş yerinde kaçak cep telefonu satıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

İş yerine operasyon düzenleyen ekipler, 29 kaçak cep telefonu ele geçirdi, R.Ç. gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.