Kuşadası'na turist getiren kruvaziyer firması, depremzedeler için toplanan yardımları da ulaştırdı

AYDIN (AA) - Aydın'ın Kuşadası ilçesine turist getiren kruvaziyer firması, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremler nedeniyle topladıkları yardım malzemelerini Kuşadası Kaymakamlığına teslim etti.
Yunanistan'ın Atina kentinden gelen Celestyal Crystal gemisi, 600 yolcusuyla Ege Port Limanı'na yanaştı.
Gemiden inen turistlerden bazıları turlarla Selçuk ilçesindeki Meryemana Evi ile Efes Antik Kenti'ni gezdi, bazıları da kent merkezinde alışveriş yaptı.
Öte yandan Yunanistanlı geminin firması Celestyal Cruises, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle topladıkları yardım malzemelerini de limana indirdi.
Gıda, hijyen, battaniye ve giyecek gibi yardımların bulunduğu koliler Kuşadası Kaymakamlığına teslim edildi.