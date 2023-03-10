Aydın'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

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AYDIN (AA) - Aydın'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olan ve meslekten ihraç edilen öğretmen Ç.G'nin Efeler ilçesi Kardeşköy Mahallesi'ndeki bir evde gizlendiğini belirledi.

Eve giden ekiplerce gözaltına alınan Ç.G, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

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