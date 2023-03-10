Aydın'da uyuşturucu operasyonunda yakalananlardan 1'i tutuklandı

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Nazilli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında ilçedeki bir eve operasyon düzenledi.

Yapılan aramalarda 35 gram toz esrar, 23 gram sentetik uyuşturucu, 17 gram kubar esrar, 3 gram kokain, 7 sentetik hap, 4 uyuşturucu kullanma aparatı, tabanca ile Bizans dönemine ait 8 sikke ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 15 bin 650 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, G.K. tutuklandı.





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