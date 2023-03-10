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Aydın'da uyuşturucu operasyonunda yakalananlardan 1'i tutuklandı

AA

Aydın'da uyuşturucu operasyonunda yakalananlardan 1'i tutuklandı

AYDIN (AA) - Aydın'ın Nazilli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında ilçedeki bir eve operasyon düzenledi.

Yapılan aramalarda 35 gram toz esrar, 23 gram sentetik uyuşturucu, 17 gram kubar esrar, 3 gram kokain, 7 sentetik hap, 4 uyuşturucu kullanma aparatı, tabanca ile Bizans dönemine ait 8 sikke ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 15 bin 650 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, G.K. tutuklandı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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