Aydın'da karbonmonoksit gazından zehirlenen gelin ile kayınvalidesi hastaneye kaldırıldı

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AYDIN (AA) - Aydın'ın İncirliova ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen gelin ile kayınvalidesi tedavi altına alındı.

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir evde Duran Muslu (80) ile Ayşe Muslu’dan (57) haber alamayan yakınları eve gitti.

Baygın halde bulunan ve sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlenen gelin ile kayınvalidesi, ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Zehirlenen kişilerin, hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

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