Emekli emniyet müdürü Yener, Nazilli’de son yolculuğuna uğurlandı

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AYDIN (AA) - Uşak'ta geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden 62 yaşındaki emekli emniyet müdürü Yılmaz Yener'in cenazesi memleketi Nazilli'de toprağa verildi.



Uşak Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen törenin ardından Nazilli'ye getirilen Yener'in cenazesi Zafer Camisi'nde ikindi namazına kılanan cenaze namazının ardından Eğriboyun Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Törene, Yener'in ailesi, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Uşak İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer, Aydın İl Emniyet Müdürü Suat Ekici, Nazilli İlçe Emniyet Müdürü Şafak Yıldırım, MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, emniyet mensupları ve vatandaşlar katıldı.



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