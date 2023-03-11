GÜNCELLEME - Didim'de düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik bot su aldı

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında botları su alan 10 düzensiz göçmen kurtarıldı, kayboldukları değerlendirilen 21 kişiden 5'inin cenazesine ulaşıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Didim açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu botun su aldığı ihbarı üzerine bölgeye gemi ile 2 bot sevk edildi.

Ekipler, yarı batık bottaki 1'i çocuk 10 kişiyi kurtardı. Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaybolduğu değerlendirilen 21 düzensiz göçmeni arama çalışması başlatıldı.

Sahil Güvenlik, kayıp göçmenlerden 5'inin cansız bedenine ulaştı.

Çoğu Afrika uyruklu olan düzensiz göçmenlerin ilk ifadelerinde, botun motorunun arızalandığını daha sonra su almaya başladığını, bunun üzerine bottaki erkeklerden bazılarının denize atladığını söylediği belirtildi.









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