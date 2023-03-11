Aydın'daki Çine Çayı'nda toplu balık ölümleri

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AYDIN (AA) - Aydın'da rengi siyaha dönüşen Çine Çayı'nda, çok sayıda balık ölümleri yaşandı.

Alınan bilgiye göre, Aydın-Muğla kara yolu üzerindeki Çine Çayı'nın rengi siyaha dönüştü. Çay kenarında çok sayıda ölü balık görüldü.

Bazı vatandaşlar ise çayda balık avlamaya devam etti.

İhbar üzerine Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, sudan ve balıklardan numune aldı.

Suyun renginin, zeytin fabrikalarının atıklarından kaynaklandığı iddia ediliyor.

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