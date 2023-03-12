Aydın'da İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümünde programlar düzenlendi

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Efeler, Germencik ve İncirliova ilçelerinde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla programlar düzenlendi.

Efeler'de Hidayet Sayın Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda Cumhuriyet Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin hazırladığı oratoryo gösterisi sunuldu.

Günün önemine ilişkin yapılan çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyeleri protokol üyelerince verildi.

Programa, Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Evrim Karakoz, Garnizon Komutanı Albay Hakkı Haktan Armağan, Cumhuriyet Başsavcısı Kurtca Eker, Baro Başkanı Anıl Yetişkin ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

- Germencik

Germencik'te belediyenin konferans salonunda gerçekleştirilen programda Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.

Ortaklar Fen Lisesi öğrencilerince hazırlanan programda İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy'un şiirleri okundu.

Anma etkinliğine Germencik Belediye Başkan Vekili Serdar Çapakçıoğlu ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Çiftçi de katıldı.

- İncirliova

İncirliova TED Ege Koleji Konferans Salonu'nda düzenlenen programda şiir okundu, oratoryo gösterisi sergilendi.

Protokol üyeleri yarışmada dereceye girenlere ödülleri verildi.

Programda İncirliova Kaymakamı Canan Hançer Baştürk, İncirliova Belediye Başkan Yardımcısı Hülya Erginer, İlçe Emniyet Müdürü Alpaslan Arıcılar ile daire amirleri yer aldı.





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