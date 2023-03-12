Söke'deki Yörük derneği, "deprem" konulu söyleşi düzenledi

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AYDIN (AA) - Söke Yörükler ve Efeler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından "deprem" konulu söyleşi düzenlendi.

Dernek Başkanı Günnur Özgen, Söke Belediyesi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen söyleşide, amaçlarının Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenleri anmak olduğunu söyledi.

Doğa afetin kaçınılmaz olduğunu vurgulayan Özgen, bilimin ışığında alınacak önlemlerle doğa afetlerin yıkıcı etkisinin azaltılabileceğini vurguladı.

Aydın Efeler ve Yörükler Dernekleri Federasyon Başkanı Mevlüt Kenar, daha önce "Yaren Gecesi" olarak planlanan etkinliği depremler nedeniyle, deprem konulu söyleşiye dönüştürdüklerini belirtti.

Eski Devlet Bakanı Prof. Dr. Yüksel Yalova, İnşaat Yüksek Mühendisi Doç. Dr. Devrim Alkaya ile Jeofizik Mühendisi Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali Danışman, birer konuşma yaptı.



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