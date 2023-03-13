Aydın'da iki motosikletin çarpışması güvenlik kamerasında

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Nazilli ilçesinde iki motosikletin çarpışması, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Muhammet Karakoç idaresindeki 09 ADC 94 plakalı motosiklet ile Mehmet Bacaklıkaya'nın kullandığı 09 ABA 036 plakalı motosiklet, 143. sokak ile 324 sokak kesimişinde çarpıştı.

Kazada iki motosiklet sürücüsü yaralandı.

Sağlık ekiplerince Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza anı, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

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