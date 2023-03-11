Didim açıklarında kayıp 2 düzensiz göçmenin daha cansız bedenine ulaşıldı

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında botları su aldıktan sonra denizde kaybolan düzensiz göçmenlerden 2'sinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 7 oldu.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 11 Mart'ta Didim açıklarındaki Türk Arama Kurtarma Bölgesi'nde kaybolan düzensiz göçmenleri arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Çalışmalarda kayıp 2 göçmenin daha cansız bedenine ulaşıldı. Böylece hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükseldi.

Didim açıklarında, 11 Mart'ta düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik botun patlayarak su aldığı ve batma tehlikesi geçirdiği ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik gemisi ile 2 Sahil Güvenlik botu sevk edilmiş, ekipler yarı batık bottaki 1'i çocuk 11 düzensiz göçmeni kurtarmıştı.

Kaybolduğu değerlendirilen 21 düzensiz göçmeni arama çalışması başlatılmış, 5 kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı.

Çoğu Afrika uyruklu olan düzensiz göçmenlerin ilk ifadelerinde, botun motorunun arızalandığını daha sonra su almaya başladığını, bunun üzerine bottaki erkeklerden bazılarının denize atladığını söylediği belirtilmişti.

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