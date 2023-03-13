Germencik'te otomobille kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

AYDIN (AA) - Aydın'ın Germencik ilçesinde otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Muharrem Uğur (43) idaresindeki 09 K 3386 plakalı otomobil Yedieylül Mahallesi'nde Engin Can Akbaş'ın kullandığı 09 UC 027 plakalı kamyonetle çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, kamyonetteki yolcu Hamdi Akbaş (68) yaralandı. Akbaş, ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.