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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aydın'da demir yoluna devrilen kamyonun sürücüsü öldü

AA

Aydın'da demir yoluna devrilen kamyonun sürücüsü öldü

AYDIN (AA) - Aydın'ın Germencik ilçesinde demir yoluna devrilen kamyonun sürücüsü yaşamını yitirdi.

Adil Bozkurt (41) idaresindeki 35 BIP 963 plakalı kamyon, Aydın-İzmir kara yolu Ortaklar Mahallesi'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 3 metre yükseklikten raylara devrildi.

İhbar üzerine belirtilen bölgeye polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ters dönen kamyonun sürücüsü, itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarıldı. Sağlık ekipleri, Adil Bozkurt'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenaze, otopsi işlemleri için Germencik Devlet Hastanesi'ne morguna kaldırıldı.

Demir yolundaki ulaşımın kamyonun kaldırılmasının ardından normale döneceği belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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