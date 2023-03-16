Germencik'te Kadın Sağlığı Eğitim Projesi'nin tanıtımı yapıldı

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Germencik ilçesinde Kadın Sağlığı Eğitimi Projesi'nin tanıtımı yapıldı.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'un eşi Hülya Aksoy'un koordinatörlüğünde hayata geçirilen Kadın Sağlığı Eğitim Projesi'nin tanıtımı, Ortaklar Orhan Delgen İmam Hatip Ortaokulu Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Hülya Aksoy, kadınların kendi sağlıklarını ilgilendiren konularda farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını söyledi.

Kanserde erken teşhisin önemine işaret eden Aksoy, "Sağlık İl Müdürlüğümüz şu ana kadar 184 bin kadına ulaşmış durumda. Çalışmalarımız da devam ediyor. Kadınlarımız bu tür programlardan memnunlar. Buradan sonra gidip, muayene olduklarını da biliyoruz." dedi.

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Gülnur Saruhan da "Kadın hayatın her yerinde, toplumun temel taşıdır. Kadın sağlıklı olacak ki toplum sağlıklı olsun." diye konuştu.

Programa Germencik İlçe Sağlık Müdürü Enes Kerman ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Çiftçi de katıldı.

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