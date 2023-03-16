Aydın'da sahipsiz köpekler 20 koyunu telef etti

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AYDIN (AA) - Aydın'ın İncirliova ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırdığı sürüdeki 20 koyun telef oldu.

Sınırteke Mahallesi'nde yaşayan Cemil Çetinkaya'nın (70) meraya bıraktığı 100 kadar koyun, sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı.

Koyunlardan 20 kadarı telef olurken bazıları da yaralandı.

Komşularının olayı haber vermesi üzerine meraya giden Çetinkaya, büyük üzüntü yaşadı.

Çetinkaya, koyunlarına saldıran köpekleri olay sonrası bölgeden kendisinin uzaklaştırdığını belirterek, sahipsiz köpeklere karşı önlem alınmasını istedi.

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