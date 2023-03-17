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Ege Denizi'nde kurtarılan Liberya uyruklu 3 hamile kadından Türkiye'ye teşekkür

AA

Ege Denizi'nde kurtarılan Liberya uyruklu 3 hamile kadından Türkiye'ye teşekkür

AYDIN (AA) - Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında 14 Mart'ta kurtarılan 38 düzensiz göçmen arasında bulunan Liberya uyruklu hamile 3 kadın, kendilerini kurtaran güvenlik güçlerine teşekkür etti.

Kuşadası açıklarında kurtarılan 38 düzensiz göçmen, Aydın Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi. Ulaşılan 4 düzensiz göçmenin cenazesi ise otopsi işlemi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kurtarılan düzensiz göçmenler arasında bulunan hamile 3 kadın, Aydın Geri Gönderme Merkezi'nde gazetecilere yaşadıklarını anlattı.

Liberya uyruklu 23 yaşındaki Julie Johnson, 4 aylık hamile olduğunu, yasa dışı yolla Türkiye'ye giriş yaptıktan sonra lastik botla yurt dışına geçmeye çalıştıklarını söyledi.

Yunanistan unsurlarının kendilerini denizde yakaladığını belirten Johnson, şöyle konuştu:

"Bizi suda yakaladılar. Bana vurdular. 'Lütfen öldürme beni!' diye bağırdım. Beni suya attılar. Kocam bana can yeleği verdi. Onunla yüzmeye başladım. Sonra kıyıya yakın noktada Türk jandarmasını gördüm, bağırdım. 'Polis lütfen yardım et!' dedim. Jandarma beni hastaneye götürdü, bana kıyafet verdiler. Onlara çok teşekkür ettim. Eğer Türk polisi, jandarması olmasaydı hayatım sona erecekti. Türk güvenlik güçlerine teşekkür ederim."

- "Yardıma ihtiyacımız var"

Altı aylık hamile olan 19 yaşındaki Destniy Gekor da Yunanistan polisinin, parası ve cep telefonu dahil tüm eşyalarını aldığını öne sürdü.

Darbedildiğini anlatan Gekor, şunları ifade etti:

"Bana vurdular. Karnım ağrıdı. 'Lütfen yapmayın' dedim. 'Öleceğiz' dedim ağladım. Diğer arkadaşlarımı suya koydular, öldüler. Biz ağlamaya başladık. Ağladım 'Yardım edin' dedim. Arkadaşlarımdan birinin öldüğünü gördüm. Fakat Türk polisleri çok iyi. Bizi hastaneye götürdüler, bana medikal müdahalede bulundular, ayakkabı verdiler. Türk polislerine minnettarız. İllegal geldiğimiz için dosyamız yok, yardıma ihtiyacımız var. Lütfen yardım edin."

- "Hamileyim lütfen bırakın beni dedim"

Kadınlardan 25 yaşındaki Hawa Johnson ise 8 aylık hamile olduğunu, eşiyle Yunanistan'a geçmeye karar verdiklerini belirterek şunları kaydetti:

"Yunan polisi bizi suda gördü ve yakaladı. Birçok kişi hayatını kaybetti. Türk polisi iyi, bize can yelekleri verdiler. Beni ve bebeğimi korudular. Yunanistan polisi bizi yakaladığında bağırmaya başladık. Onlara hamile olduğumu söyledim. Zaten hamile olduğumu görmüştü. Çünkü hamileliğim 8. aydaydı. 'Hamileyim lütfen bırakın beni dedim' ama beni suya ittiler ve yere düştüm. Türk polisi bizi hastaneye götürdü, yardım etti."

Jandarma ekipleri, 14 Mart'ta Kuşadası ilçesindeki Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı sınırlarındaki Dipburun açıklarında 38 düzensiz göçmeni kurtarmış, 4 kişinin de cesedine ulaşmıştı.

Kurtarılan düzensiz göçmenler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiklerini anlatmıştı.

Denizde düzensiz göçmen olabileceği ihtimaline karşı Sahil Güvenlik, bölgede arama çalışması başlatmıştı.

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