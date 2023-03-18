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Ege Denizi'nde yaralı kurtarılan düzensiz göçmen, Yunanistan'dan davacı olacak

AA

Ege Denizi'nde yaralı kurtarılan düzensiz göçmen, Yunanistan'dan davacı olacak

AYDIN (AA) - Ege Denizi'nde kurtarılan düzensiz göçmenlerden 37 yaşındaki Yemen uyruklu Abdullah Muhammed İshak, denizde kendilerine müdahale eden Yunan unsurlarınca sırtından bıçaklandığını öne sürerek, davacı olacağını bildirdi.

Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında 7 Mart'ta kurtarılan 35 düzensiz göçmenden Abdullah Muhammed İshak, Kuşadası Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından Aydın Geri Gönderme Merkezi'ne getirildi.

İshak, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık 1 yıl İzmir'de yaşadığını ifade etti.

Yasa dışı yolla Avrupa'ya geçmek için kendisi gibi düzensiz göçmenlerle birlikte Kuşadası'ndan bota bindiğini ve 3 saat yolculuğun ardından Yunanistan kara sularına vardıklarını aktaran İshak, şunları söyledi:

"Yunan sahil güvenliği bizi durdurdu. 5 kişiydiler. Dört erkek biri kadındı. Hepsinde kar maskesi vardı. Hepimizi gemiye aldılar. Sonra bize demir sopalarla vurdular. 2 kişi beni demir sobayla dövdü. 'Yapmayın' diye bağırdım. 'La ilahe illallah' diye bağırdım. Bana küfür ettiler. 'La ilahe illallah' deme dediler. Sonra beni bıçakladılar. O anda nerede olduğumu unuttum. Türkçe konuştum. 'Abi tamam, abi tamam' dedim. Onlar da bağırarak 'Türkçe konuşma' dedi. Sonra bizi bota bindirdiler. Bizi denizin ortasına getirip geri ittiler."

Türk sahil güvenliğinin kendilerini kurtardığını anlatan İshak, "Limana kadar bizlere eşlik ettiler. Sonra beni ambulansla hastaneye götürdüler. Hastanede tedavi altına aldılar. Türk devletine çok teşekkür ederim. Bana çok iyi baktılar. Bana çok yardım ettiler. Beni sağlığıma kavuşturdular." dedi.

Telefonları ve tüm eşyalarının da alındığını öne süren İshak, "Yunanlılar beni bıçakladılar. Ben Yunanlılardan şikayetçiyim. Suç duyurusunda bulunacağım. Bize çok kötü muamele ettiler. Biz insanız, insan gibi muamele etmediler. Bize hayvan gibi davrandılar. Onun için ben Yunanistan'a karşı dava açmak istiyorum." diye konuştu.

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