Aydın’da kaçak kazı yapan kişi yakalandı

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AYDIN (AA) - Aydın’ın Efeler ilçesinde kaçak kazı yapan şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Baltaköy Mahallesi’nde kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenlendi.

Kaçak kazı yaptığı belirlenen 1 kişi gözaltına alındı.

Operasyonda ele geçirilen hilti, kürek ve kazmaya el kondu.





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