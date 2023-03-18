Aydın’daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı

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AYDIN (AA) - Aydın’ın Nazilli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Bozyurt Mahallesi’nde şüphe üzerine bir kişiyi durduran jandarma ekipleri, yaptıkları aramada tabanca, bir miktar eroin ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirdi.

Ekipler kişiyi gözaltına aldı.

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